Mujer deja de beber cerveza durante un año y estos son los resultados

En general, el consumo de alcohol no es recomendable en ninguna circunstancia, pero si se hace con responsabilidad es un buen acompañante de reuniones de amigos y celebraciones.

Sin embargo, existe una iniciativa, denominada «One Year No Beer» (Un año sin cerveza), que pretende concienciar sobre lo que le pasaría a tu cuerpo si pasas un año sin tomar esta bebida fermentada.

El programa anima y ayuda a sus usuarios a dejar las bebidas alcohólicas a través de una serie de retos, aunque sea temporalmente. El principal aliciente que señalan para seguir este programa son las mejoras para la salud que experimentan quienes abandonan la cerveza.

Según datos del proyecto, unas 60.000 personas han seguido este reto que se plantea de tres programas de 28, 90 y 365 días sin beber. En su página web varias de las personas que han triunfado siguiéndolo cuentan su experiencia personal después de bastante tiempo sin tomar ni gota de alcohol, consigna El Confidencial.

Sheri Brillhart bebía varios litros de cerveza y alcohol durante la semana, pero después de un año siguiendo este desafío está feliz. «Recuperé el control de mi vida. Mi confianza en mí misma se disparó por primera vez en mucho tiempo. Mi ansiedad, estrés, cambios de humor y enfados se redujeron significativamente y me convertí en una persona mucho más feliz», dice esta mujer de mediana edad.

«Hubo una serie de cambios físicos, pero no se produjeron automáticamente como resultado de la eliminación del alcohol de mi vida: no perdí peso (probablemente gané alrededor de dos kilos en los primeros meses) y mi piel empeoró durante unos pocos meses antes de empezar a mejorar lentamente. Hasta que no pasó un año no experimenté un cambio real», apunta.