Director de Star Wars: The Last Jedi explica por qué es un error intentar ‘agradar a los fans’

Esta semana se estrenó “Star Wars: The Rise of Skywalker”, la película que viene a cerrar la historia creada por George Lucas hace más de 40 años.

Sin embargo, al parecer la cinta no agradó a todos o por lo menos no era lo que se esperaba. Precisamente ese “no me lo esperaba”, es lo que intenta hacer Rian Johnson, director de “Star Wars: The Last Jedi”, la cinta que viene justo antes del Episodio IX.

Esto porque según Johnson, es un error hacer una película o contar una historia con el objetivo de complacer a la audiencia. “Creo que desarrollar un proceso creativo con esa idea es un error que podría tener como consecuencia lo contrario”, dijo en una entrevista con Radio.com.

“Incluso yo como fan, creo que si voy a ver algo esperando ver algo que creo que es lo que deseo que suceda, y veo justamente eso en la pantalla, pensaré ‘ah, bien’ y posiblemente sonría, pero no pensaré más en ello. No me va a satisfacer”, dijo.

Para el director lo más importante de una historia es sorprender al público, tomarlo de forma desprevenida. “Quiero que me reten como fan mientras estoy sentado en la sala de cine”, agrega.

De hecho uno de los momentos más recordados del cine es la escena en que Darth Vader le revela a Luke Skywalker que él es su padre. Seguramente es uno de los giros más inesperados en la historia del séptimo arte.

Precisamente a esa escena Johnson la ocupa como ejemplo de la “sorpresa” que debe generar una película. “Lo que espero ver cada vez que voy al cine es tener esa experiencia que tuve con Empire Strikes Back, algo que tenga un impacto emocional (…), que nunca haya esperado ver”.