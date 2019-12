Eligen a «Avengers: Endgame» como la peor cinta de la década

Como se acerca fon de años continuamos viendo recuentos y rankings y uno de los infaltables es el de películas. En materia cinematográfica, apareció un listado que ya no está dejando indiferente a nadie.

Esto porque en el sitio Vulture se ordenó a las mejores pelis dentro de un rango no menor: 5.279 cintas. Las que se encuentran en los últimos lugares, el sitio las catalogó como «derechamente malas».

En el primer puesto destaca como la mejor cinta de la década: «Melancholia» de Lars Von Trier y protagonizada por Kirsten Dunst. Otras que aparecen dentro del top 10 son «Mad Max: Fury Road«, «The Tree of Life«, «Moonlight» y «Spider-Man: Into the Spider-Verse«, catalogada como la major película de superhéroes.

Es ese género el que cierra su listado, ordenado de más a menos, es «Avengers Endgame».

Si bien alabaron sus efectos visuales, criticaron su caótico desarrollo, con un relato que no supo unir a cada personaje en el tan esperado desenlace.