Cuatro amigos han conseguido hacerse virales en redes sociales gracias al gesto de cariño hacia los animales que tuvieron con la perra de un vecino del lugar donde residen, en Bristol, Inglaterra.

Los estudiantes de ingeniería, que acababan de mudarse a un departamento en dicha ciudad inglesa, vieron con tristeza cómo su arrendador les prohibía tener mascota.

Entonces se les ocurrió pedir prestada una y le escribieron una carta a la mascota de sus vecinos. «El otro día, notamos que un amigo de cuatro patas nos miraba por la ventana cuando llegamos a casa del trabajo», decía el mensaje. «Él o ella parecía el chico o chica más genial».

«Si alguna vez necesitas que alguien le acompañe, con gusto lo haremos», decía la carta, que compartió uno de los compañeros de piso. «Si alguna vez te aburres (sabemos que nunca lo harás, pero podemos soñarlo), estaremos más que felices de cuidarlo», se ofrecieron.

Al poco tiempo recibieron una respuesta en forma de carta escrita a mano, pero firmada por la propia perra, que resultó llamarse Stevie Ticks y que estampó su pata en el sobre.

Been saying we’d love a dog about the house but our landlord doesn’t allow pets, so my housemate posted a letter to our neighbours asking if we could walk their dog every once and a while and the response was better than we could have ever hoped for pic.twitter.com/dcMOfPk5UH

— Jack McCrossan (@Jack_McCrossan) December 10, 2019