Wakanda es un país ficticio situado en el África subsahariana, creado por Marvel Comics. ​Es el hogar del superhéroe Pantera Negra y apareció por primera vez en 1966 en el cómic número 52 de los Cuatro Fantásticos.

Aunque es un personaje ficticio creado por Stan Lee y Jack Kirby, al parecer por un momento para Estados Unidos fue un país real, al punto que fue puesto en la lista de sus socios comerciales.

Por lo menos así aparecía en una lista del Departamento de Agricultura de EE.UU., donde se detallaba algunos de los productos que se comercializaban entre los dos países, como por ejemplo, patos, burros y vacas lecheras.

La lista inusual fue descubierta por Francis Tseng, un ingeniero de software de Nueva York que estaba buscando tarifas agrícolas para una beca a la que estaba postulando.

Tseng reconoció que se sintió confundido cuando vio Wakanda en la lista. “Pensé que no recordaba bien el nombre del país de la película de Black Panther y lo confundí con otra cosa”, dijo según señala El Mundo.

Las autoridades estadounidenses señalaron que se trató de una prueba para el personal y que fue un error el que saliera a la luz. Aseguraron que Wakanda fue eliminado inmediatamente de la lista.

“La información de Wakanda debería haberse eliminado después de las pruebas. Ahora ya se ha eliminado”, dijo un vocero del Departamento de Agricultura.

Aunque el gobierno de Estados Unidos se apuró en reaccionar y corregir el error, las redes sociales fueron más rápidas y no tardaron en burlarse de las “relaciones comerciales” de la administración de Donald Trump.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh

— Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019