Este miércoles 11 de diciembre, la revista estadounidense Time nombró a la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, como la ‘Persona del año’.

La adolescente se ha convertido en la voz de una joven generación, que se encuentra muy consciente de la crisis climática que está afectando a la Tierra. Si bien partió el año pasado haciendo una huelga en solitario, sentándose en las escaleras del Parlamento sueco, ahora ya es una de las figuras líderes de las manifestaciones que instan a combatir el cambio climático.

La ‘huelga de estudiantes por el clima’ partió con Thunberg con un cartel de cartón, llamó rápido la atención de los medios suecos, lo que terminó con la atención de los medios internacionales.

La joven con síndrome de Asperger logró unir a varios a través del mundo. Esto llegó al punto de que la iniciativa de los «Viernes por el futuro» sacó a millones de jóvenes a la calle, especialmente para la cumbre de la ONU sobre el clima de este pasado septiembre, donde Greta llegó en velero, para evitar gastar energía en aviones.

En la cumbre de Nueva York, a la joven activista no le tembló la voz para apelar a la conciencia de los líderes y poderosos del mundo. «¿Cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías», fue su recordada frase.

La revista escribió sobre la activista: «Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop, ni siquiera una adulta. Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación».

Ahora, Greta se encuentra en la cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, COP25.