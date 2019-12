Hace unos días mucho se comentó episodio ocurrido con Hermógenes Prez de Arce en Bienvenidos ya que fue expulsado del set por Tonka Tomicic.

Tras ese incómodo momento incluso el partido en formación Fuerza Nacional, anunció una demanda contra Canal 13 y la animadora en cuestión y muchos pensaron que el abogado se alejara del medio televisivo.

Pero eso no pasó ya que él participó en el late del Canal Vive, SLB donde abordó la polémica y repasó a la comunicadora: “A ella no la conozco. La saludé una vez, cuando fui a este programa, y después ella me dijo que me tenía que ir, a lo cual yo estaba dispuesto porque no me dejaban exponer mis razones. Me parecía bien irme, y después vi que hubo una gran reacción porque dijeron ‘lo han censurado, no lo han dejado expresar su punto de vista’, y fue porque yo dije que durante el gobierno militar había habido violaciones a los DD.HH. pero no habían sido sistemática”, expresó.

Luego que Rodríguez le indicara que tenía diferencias en ese punto de vista, le preguntó si fue por eso finalmente que decidió ‘tomar el guante’ y abandonar el estudio, a lo que él contestó afirmativamente: “Yo sentía que no me dejaban expresar mi punto de vista y probar lo que yo decía (…) hubo algunas personas que hicieron como voces de escándalo, y ahí esta niña Tonka Tomicic -a quien no tenía el gusto de conocer- dijo que esto no podía soportarse, y que yo era mejor que me ausentara del programa. Cosa que hice”, detalló.

Otra cosa importante es que el escritor rechazó ser parte de alguna acción civil contra Tomicic y Canal 13, como se había informado anteriormente, señalando que es Raúl Meza quien pretende llevar este tema a la justicia. “Yo le he dicho a Raúl Meza que él tome las acciones que estime necesarias o le permitan sus facultades porque yo no participo de ellas”, aclaró.

“Yo no he hecho nada. Yo le he dicho a las personas que quieren tomar estas acciones que son libres de tomarlas, obvio, porque no es necesario mi consentimiento para que lo hagan. Han habido 457 reclamos en el CNTV, pero yo no he hecho ninguno, porque considero superado el incidente”, aclaró.

Asimismo, reveló que el director ejecutivo de la exseñal católica Maximiliano Luksic, lo llamó para ofrecerle disculpas. “Me dio amplias explicaciones, que las había hecho públicas. Me pidió disculpas, y me dio a entender como que estaba además de acuerdo con mi punto de vista, siendo que el padre de él había dicho en la mañana que había sido un error invitarme, o sea el hijo enmendó a su padre, lo que estuvo muy bien porque su padre está muy perdido en esta materia desde que se metió en el Twitter”.

Por último, no tuvo palabras para nada cordiales con Tonka, a quien catalogó como “una persona de izquierda”.

“Yo no tengo nada que ver con ella, yo ni la conocía, ni sé mucho de ella. No sé nada de ella. Sé que es animadora, sé que es modelo publicitaria, pero más no sé. Supongo que es una persona de izquierda que se ofende profundamente cuando yo expreso los puntos de vista de la derecha, que en Chile está bastante maltrecha, pero yo procuro mantener los puntos de vistas sustanciales de la derecha en todo lo que escribo u opino”, señaló.

Continuando con la entrevista, Pérez de Arce dijo ser “simpatizante” de José Antonio Kast y que le gustaría visitar a Lucía Hiriart, pues era una persona que admiraba. Y tras un encuentro con su hija, Lucía Pinochet Hiriart, ésta le dijo que se encontraba con buena salud y que estaría encantada de recibirlo en su casa.

Acá puedes revisar la entrevista: