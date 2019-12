Polémica por periodista que celebró en vivo que había ganado la lotería

El “Sorteo Extraordinario de Navidad” o más conocido como “El Gordo”, es uno de los sorteos de lotería más importantes y populares que se celebra en España cada 22 de diciembre.

Es uno de los más populares ya que premia con cuatro millones de euros al billete, 400 000 euros al décimo o 20 000 euros por euro apostado. Es por ello que es uno de los más esperados ya que cualquier persona puede resultar el feliz ganador y cambiar su vida de la noche a la mañana.

Uno de los ganadores fue Natalia Escudero, una periodista del programa “La Mañana” de La 1 de la Televisión Española, quien celebró en vivo y en directo la buena noticia.

“¡Que mañana no voy! ¡Natalia no trabaja mañana! ¡Uhhh!”, decía en un contacto en directo con los conductores del programa de televisión, mientras saltaba y gritaba junto a un grupo de ganadores.

Su reacción se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. Sin embargo, en un primer momento se pensó de que Escudero había ganado el Gordo, pero lo cierto es que no fue así.

Escudero aclaró después de que solo había ganado “un pellizco”, ya que en realidad fue premiada con 5.000 euros y no con el premio mayor.

“Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales, y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados, pero no he mentido ni manipulado”, dijo la periodista.

Escudero explicó a través de su cuenta de Twitter de que en sus 25 años de carrera como periodista siempre “he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo. Es triste que Natalia Escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de RTVE”.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019