Walmart Canadá se disculpó públicamente tras poner a la venta una colección de chalecos navideños que tenían un diseño del Viejito Pascuero aspirando cocaína.

La prenda diseñada por FUN Wear estaba siendo comercializado por internet y mostraba al personaje sentado en un sofá y con la intención de aspirar unas cuantas líneas de cocaína que tenía sobre la mesa.

En la descripción decía: «Todos sabemos cómo funciona la nieve. Es blanca, polvorienta y la mejor de todas es la que proviene de Sudamérica. Esas son malas noticias para nuestro querido San Nicolás, quien vive en el lejano Polo Norte».

«Es por eso que a Santa le gusta saborear el momento en que consigue nieve colombiana de alta calidad. Prepara líneas perfectas en su mesita para el café y luego las aspira profundamente para sentir el aroma de esta nieve de alta pureza. Eso es justo lo que necesita para sentirse inspirado durante la Víspera de Navidad«, agregan.

Yall. Look at this description for this Christmas sweater from Walmart pic.twitter.com/lBdmKQ1JoZ

— Jason John (@HurrbaSousJohn) 7 de diciembre de 2019