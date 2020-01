Aunque ya venía hace tiempo haciendo cine con un par de buenas películas, fue Matrix la que hizo que Keanu Reeves diera el gran salto al estrellato. La cinta de 1999 fue un éxito de taquilla y el actor recibió críticas positivas por su interpretación de Neo.

Es sabido que las grandes producciones realizan un gran trabajo de casting para escoger a los protagonistas de determinada película y Matrix no fue la excepción.

Hace algunos días Will Smith confesó que fue contactado por las hermanas Wachowski donde le ofrecieron el papel de Neo. “Vinieron a hablar conmigo y me contaron de qué iba, pero yo no entendía nada de lo que me estaban contando”, dijo a mediados de enero.

Pero Smith no fue el único que fue sondeado para protagonizar la taquillera cinta de ciencia ficción. Otro que estuvo en carpeta fue nada menos que Brad Pitt.

Así lo reveló el propio actor en conversación con la revista People. Consultado sobre si había rechazado algún papel, el actor de 56 años tiró la bomba que sorprendió a todos.

“Te daré uno, solo uno, y lo haré porque realmente creo que nunca fue mío. No es mío, es de alguien más que lo hizo. De verdad creo eso. Me refiero a The Matrix, rechacé ese papel. Tomé la píldora roja”, afirmó sin dejar de reconocer el excelente trabajo que hizo Keanu Reeves.

Esto es cierto, ya que muchos no conciben Matrix sin a Reeves en el papel de Neo.