¡Confirmado! Colin Farrell será el pingüino en «The Batman»

THE BATMAN: Prime foto dal set di Londra Dopo tantissima attesa, arrivano le primissime foto del set allestito a Londra in questi giorni. Possiamo infatti "vedere" il protagonista Robert Pattinson che vestirà i panni del cavaliere oscuro, in sella ad una moto. Oppure le auto della polizia e dei telegiornali con la scritta "Gotham"! In un immagine in lontananza sembra esserci Colin Farrell nel ruolo del Pinguino con un curioso taglio di capelli biondo platino. Nonostante l'enorme interesse da parte dei fan (soprattutto visto il cast), le informazioni in nostro possesso sono limitatissime e anche dalle prime foto non si riesce a capire granchè. Le riprese continueranno per tutta la prima parte dell'anno ma il film vedrà la luce solamente nel 2021 quindi c'è ancora parecchio tempo davanti a noi e sicuramente arriveranno nuovi rumors e soprattutto nuove foto con batman in tutta la sua magnificenza. Devo ammettere che sono curiosissimo per questo film, non vedo davvero l'ora di saperne di più e di vedere qualche clip! Voi siete in hype?