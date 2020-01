Un hecho bastante y insólito pero para muchos chistoso se registró la mañana del 1 de enero en Palermo, Argentina, luego que un conductor no pasara el alcotest.

Resulta que el hombre fue entrevistado por el periodista del medio Crónica, que se encontraba en el lugar, habló con el sujeto quien dijo que no se acordaba lo que había pasado.

“Me dio mal, no me acuerdo lo que tomé, estoy tan perdido que no me acuerdo. Vengo de drogarme toda la noche, después tomé alcohol con unos amigos. Me la re pegué, tomé cocaína, un montón de cosas“, explicó.

Todo indicaba que este venía del manso mambo y fue tal su sinceridad que hasta cintó lo que andaba trayendo: “Tengo drogas, pan, drogas, vinos, dos vinos, un champagne».