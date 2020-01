Fan de Star Wars construye su propio sable de luz capaz de cortar objetos

Aunque al parecer “Star Wars: The Rise of Skywalker”, no dejó contentos a muchos. La última película que venía cerrar la historia iniciada por George Lucas hace más de 40 años, no estuvo a la altura y decepcionó a varios.

A pesar de la mala crítica que ha tenido la cinta dirigida por J.J. Abrams, los fanáticos de Star Wars no perderán la fe en la “Fuerza” y las historias de jedi continuarán por muchos años.

Una de las cosas que se han podido ver en estas cuatro décadas, además del fanatismo irrenunciable de los seguidores de la saga, es la devoción que genera el sable láser de los maestros jedi.

Muchos han tratado de emularlo pero con poco éxito. Sin embargo, existe un youtuber que logró hacer su propia versión que incluso corta objetos.

Se trata de The Hacksmith, un ingeniero que tiene un canal de YouTube en el que muestra todos sus inventos y locuras que construye. En su descripción se autodefine como un productor que solo “hace los inventos más geniales”.

Su sable jedi se conecta a una fuente de poder, el que en definitiva es una barra de metal que se calienta a temperaturas altísimas y que actúa como una amenazante y peligrosa espada que puede cortar cualquier cosa.

Como necesita de energía para calentarse, no puede desconectarse de su fuente de poder. Ese sería la única inconveniencia, pero eso no lo hace menos genial.