La complicada jornada de este lunes por la rendición de la PSU sin duda ha sido de lo más comentado, ya que distintas manifestaciones e incidentes se registran en varios lugares del país. De hecho la prueba fue cancelada en distintas sedes.

Por la relevancia del tema los matinales cubrieron el denominado «boicot». Uno de ellos fue Mucho Gusto, y es en este contexto que una de sus periodista protagonizó un incómodo momento fuera de pantalla.

Ella es Carolina Cárcamo, quien se enfrascó en una discusión con un grupo de chiquillos que se manifestaban frente al Liceo Indira Gandhi.

Esto habría ocurrido cuando se suspendió la rendición de la prueba en el establecimiento y los jóvenes habrían querido ingresar a otro colegio cercano.

Fue ahí que se habría originado una disputa entre apoderados y los protestantes, siendo este el momento en que la reportera de Mega expresó su opinión, sosteniendo que la PSU no es adecuado, pero que el boicot no era la forma y que no estaba a favor de la violencia.

Esto gatilló la discusión entre la profesional y los estudiantes, hecho que fue grabado por uno de los presentes y se viralizó rápidamente en redes.

“Enfrentarse en la primera línea te lo compro. Ir a Plaza Italia, eso es enfrentarse. Esto (apuntando a otro grupo de manifestantes) no es enfrentarse, es hacer el loco”, se escucha decir a la periodista.

Acá puedes revisar el momento: