El director Quentin Tarantino tiene una especial fijación por los pies femeninos. Así lo ha demostrado a lo largo de su filmografía, en la que ha regalado cuidados primeros planos de su fetiche. Uma Thurman en «Pulp Fiction» y «Kill Bill», y Vanessa Ferlito en «Death Proof» son ejemplos de esa costumbre.

Su más reciente film, «Once upon a time in Hollywood», volvió a tener como protagonista ese fetiche histórico del cineasta, incluyendo tomas de primer plano de los pies de Margot Robbie y Margaret Qualley.

Brad Pitt lo hizo evidente en la entrega de los SAG Awards, en donde se quedó con el premio a Mejor actor de reparto por su rol en la película de Tarantino. En un discurso de aceptación lleno de chistes, Pitt hizo una curiosa mofa de la obsesión del cineasta.

Brad Pitt thanks Margot Robbie, Dakota Fanning’s feet during his acceptance speech.

“Seriously Quentin have separated more women from their shoes than the TSA” #SAGAwards2020 #SAGAwards pic.twitter.com/M4FGd5gnDz

— Pop News & Facts (@popnewsandfacts) January 20, 2020