En el mercado hay una infinidad de productos cosméticos de libre venta, sin embargo, siempre hay que asesorarse y saber si el producto que uno va a utilizar es seguro y qué consecuencias pudiera tener en nuestra salud.

Si no se toman las debidas precauciones puede ocurrir lo que le pasó a Laura González, una actriz colombiana que casi pierde la visión de su ojo por querer alargarse las pestañas.

Hace algunos días, la joven comenzó a utilizar una crema que compró en el comercio común. Al despertar al día siguiente se percató que veía borroso. Sin embargo, no le tomó importancia y salió de compras con un amigo.

Pero al correr de las horas comenzó a sentir un fuerte dolor en el ojo izquierdo. “Cerraba mi ojito y era como si me chuzaran; me quemaran… me desesperé horrible”, señaló.

Aunque intentó conseguir algún producto en una farmacia, el dolor era tal que decidió ir de urgencia a un centro asistencial. “Me fui para urgencias y gracias a Dios me atendió una muy buena doctora, que me pasó a exámenes de una vez”.

Ahí le dijeron que estuvo cerca de perder la visión de su ojo izquierdo. “Te dañaste, te jodiste, te destruiste la córnea un 99,9 % (…) ¿Qué te aplicaste?’. Le dije: ‘Me apliqué un producto y sentí que me quemaba’. Me dijo: ‘Puede ser que sea eso’”.

El el hospital le indicaron un tratamiento y le cubrieron el ojo con un parche, el cual deberá llevar cerca de un mes. “No se automediquen, por favor, eso es lo peor que uno puede hacer”, le recomendó a sus seguidores.