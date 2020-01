Rodrigo Alves más bien conocido como el «Ken Humano» por años ha hecho noticia debido a sus numerosas cirugías y por pretender ser «igualito» al popular muñeco.

Pero resulta que este 2020 lo ha hecho con un gran cambio ya que reveló que es una mujer transexual.

«Por años traté de vivir mi vida como un hombre. Hice que me pusieran abdominales falsos, me puse músculos falsos en mis brazos, pero me estaba mintiendo», declaró a The Mirror. «Soy una mujer y siempre he tenido un cerebro femenino. Ahora mi cuerpo concuerda con mi mente».

Además destacó que la decisión de transicionar la tomó tras una sesión de fotos en Nueva York, en la que usó ropa de mujer, la cual no pudo dejar de usar después.

Ver esta publicación en Instagram Cha cha cha ! Life never felt so good ! #barbie Una publicación compartida de Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) el 5 Ene, 2020 a las 1:21 PST

Este chiquillo llevó su caso a un psiquiatra y a un cirujano, quienes le dieron «luz verde» para iniciar este proceso.

Tras remover sus abdominales falsos, aún le queda mucho camino: asegura que le quitarán la manzana de Adán, feminizarán su rostro, se pondrá implantes de senos y culminará con una cirugía de afirmación de género.

«Se siente grandioso poder finalmente decirle al mundo que soy una chica», dijo. «He sido conocido como Ken, pero siempre me sentí como Barbie».