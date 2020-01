Pagan 1.8 millones de dólares por un atún en una subasta en Japón

Todos los años se realiza en Japón la tradicional subasta de Año Nuevo de atún en el mercado de Toyosu, donde los interesados pueden llegar a pagar varios millones de dólares por un ejemplar.

Este año el gran ganador fue el empresario japonés Kiyoshi Kimura, apodado el “rey del atún”, quien se llevó un enorme ejemplar de 276 kilos por la “módica” suma de 193,2 millones de yenes, es decir, 1.8 millones de dólares, según señala RT.

