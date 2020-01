Precuela de «Los Juegos del Hambre» ya tiene a su protagonista

En junio de 2019 se dio a conocer la noticia que la escritora estadounidense, Suzanne Collins, estaba trabajando en una precuela de «Los Juegos del Hambre».

Esta nueva historia llevará por título «The Ballad of Songbirds and Snakes«, y su protagonista será ni más ni menos que el malvado presidente Coriolanus Snow.

La trama de esta se centrará 64 años antes del primer libro, en donde se relatará la revolución de los distritos y de cómo se instauró la mortal competencia en Panem.

Según informó Entertainment Weekly, aquí se mostrará a Snow como un adolescente nacido para privilegiar pero que busca algo más, muy lejos del hombre en el que sabemos que se convertirá.

«The Ballad of Songbirds and Snakes» se lanzará el 19 de mayo de este año, y aquí puedes leer un extracto del libro (inglés)