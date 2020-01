Las estrellas del espectáculo siempre brillan en cada alfombra roja que vayan y por lo general aparecen emparejadas con otra estrella del cine y la música.

Una imagen que da a entender que no tienen problemas para encontrar el amor. Pero lo cierto es que no siempre es así. Ser famoso o una actriz mundialmente reconocida, no es sinónimo de estar siempre de novio o novia, muy por el contrario, te puede costar más que al resto conocer a alguien.

Sino pregúntenle a Sharon Stone, quien se hizo una cuenta en una red social de citas, pero fue bloqueada porque algunos usuarios la denunciaron al creer que era otra persona haciéndose pasar por la actriz.

“Me hice una cuenta en Bumble pero me cerraron mi cuenta. Algunos usuarios reportaron de que era imposible de que podía ser yo. Hey Bumble, estoy siendo excluida. No me dejen fuera de la colmena”, escribió en su cuenta de Twitter.

La actriz de “Bajos Instintos” recibió múltiples comentarios de usuarios que no podían creer que a ella la habían bloqueado. “¡Si tú estás en Bumble no queda ninguna esperanza para el resto de nosotras!”, escribió una usuaria.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝

— Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019