Actriz Lili Reinhart asegura que tuvo contacto con el espíritu de Luke Perry

Falta poco para que se cumpla un año de la muerte del actor Luke Perry, famoso por su papel de Dylan McKay en una de las series para adolescentes más famosas de los años 90, «Beverly Hills 90210». En los últimos años, Perry había vuelto a ser un rostro popular gracias a su rol en la serie «Riverdale», volviendo a conectar con el público joven.

El fallecimiento del actor impactó a los seguidores que crecieron con él y también a la nueva audiencia que conectó con sus papeles más recientes. Por su puesto, su familia fue la más afectada, entre ellos su hija, pero también sus compañeros de reparto en «Riverdale». Ahora Lili Reinhart, protagonista de la serie, asegura que el espíritu de Perry se le ha aparecido en una experiencia paranormal.

La actriz lo reveló en Twitter, describiendo detalladamente cómo ha sido esta forma extrasensorial de contactar con el fallecido actor. Luke, de 52 años, murió repentinamente el pasado 4 de marzo a causa de un derrame cerebral, siendo su ultimo trabajo su participación en «Once upon a time in Hollywood» de Quentin Tarantino.

I had a dream last night that I saw Luke… and I hugged him so hard and cried into his shoulder, telling him how much we all miss him.

Looking back on it this morning, I think his spirit was visiting me in my sleep, letting me know he’s smiling brightly on the other side ✨

— Lili Reinhart (@lilireinhart) February 19, 2020