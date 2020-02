Así respondió Juan Cristóbal Guarello a las amenazas de Martín Vargas

En una reciente entrevista el a The Clinic el exboxeador Martín Vargas se mandó unas declaraciones que sin duda han dado mucho que hablar ya que hasta le ofreció combos al Juan Cristóbal Guarello.

En dicha entrevista Martín dijo que en el país los periodistas deportivos lo han tratado mal. «Esos me destrozaban, son mala leche, se ensañaron conmigo, por eso los tengo vetados. Hay algunos periodistas que me ven en las peleas y agachan la cabeza como los burros. Es mejor que no me encuentre a Guarello porque le voy a juntar la nariz con el culo. Donde lo vea le voy a pegar.» Lanzó el ex púgil.

Ante esto el comunicador respondió en el programa de ADN Los Tenores pero sin entrar mucho en la polémica. «Me lo topé tres veces y nunca me dijo nada» dijo en vivo Juan Cristóbal

Acá puedes revisar la respuesta de Guarello en el programa: