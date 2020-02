Backstreet Boys quiere hacer una gira junto a NSYNC

En abril del año pasado, mientras se llevaba a cabo el festival Coachella en California en gringolandia, Ariana Grande dejó la escoba entre los asistentes ya que dio la sorpresa de la vida: Invitó a NSYNC a cantar con ella.

Fue en ese momento donde las fans de la ya extinta banda, les pidieron que por favor se reúnan de nuevo y que hagan una gira con o sin Justin Timberlake.

En el programa «Watch What Happens Live», estaban invitados los Backstreet Boys y el presentador les preguntó qué les parecía el hecho de que Justin Timberlake no tuviera interés en reunirse nuevamente con la boyband.

Nick Carter tomó la palabra y dijo: «Tal vez en el futuro, después de que hayamos terminado con nuestra gira mundial, podamos hacer una gira con Backstreet y NSYNC, tal vez como una gira de paquete».

Por el momento, los integrantes de NSYNC no se han referido al tema.