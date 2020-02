«No Time To Die»: La nueva canción de la peli «‘007»

En medio del día del amor la cantante, Billie Eilish, estrenó la que será la canción principal de la próxima película del agente 007, «No Time To Die», cuyo estreno está previsto para el mes de abril.

«Poder ponerle música a la canción principal de una película que es parte de una saga tan legendaria es un enorme honor. La de «James Bond» es la saga fílmica más genial que jamás ha existido. Estoy todavía en ‘shock'», expresó Billie cuando se hizo pública su participación.

Ver esta publicación en Instagram “No Time To Die” OUT NOWWWWWW Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 13 Feb, 2020 a las 4:00 PST

Esta producción. como ya es la tónica de Eilish, la logró trabajando junto a su hermano y productor Finneas.

Cabe destacar que la banda sonora estará dirigida por los compositores Matt Dunkley («Judy») y Hans Zimmer («Interstellar»). Además, contará con la colaboración de Johnny Marr, ex guitarrista de The Smiths y Electronic.

Antes de Billie hubo varios artistas que estuvieron a cargo de la canción principal de la peli de 007. Ellos son: Madonna («Die Another Day»), Adele («Skyfall»), Paul McCartney («Live and Let Die»), Tom Jones («Thunderball»), Shirley Bassey («Diamonds Are Forever», entre otras), Nancy Sinatra («You Only Live Twice») y el grupo A-ha («The Living Daylights»).

Aquí te dejamos la canción: