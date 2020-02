Camila Flores solicita cancelar el plebiscito tras incidentes en Viña

La jornada de este domingo en Viña del Mar en la previa del festival, estuvo protagonizada por hechos violentos, ya que hubo autos quemados, locales comerciales saqueados y manifestaciones afuera del Hotel O’Higgins

Ante estos incidentes, la diputada Camila Flores de Renovación Nacional (RN), hizo una extraña petición a través de twitter. Según ella, no se puede realizar el plebiscito constituyente tras estos incidentes.

«Así esta el hotel Ohiggins ahora. Esto es terrorismo y está fuera de control. El plebiscito en estas circunstancias no es viable, no hay garantías, no hay libertad ni menos estado de derecho» señaló la parlamentaria de Chile Vamos en su cuenta de Twitter adjuntando una imagen de los incidentes en las afueras del hotel viñamarino.

Así esta el hotel Ohiggins ahora

Esto es terrorismo y está fuera de control

El plebiscito en estas circunstancias no es viable, no hay garantías, no hay libertad ni menos estado de derecho pic.twitter.com/kicQ9U5zcf — Camila Flores Oporto (@Cami_FloresO) February 23, 2020

Los twitteros respondieron de una, «Y para 1980 que condiciones habían??? El orden público depende del gobierno, que en este caso es de derecha, háganse cargo!!!», escribió una usuaria. Y otros también le recordaron la responsabilidad del gobierno de su coalición.

Y para 1980 que condiciones habían??? El orden público depende del gobierno, que en este caso es de derecha, háganse cargo!!! — Pía🌺 (@piacarola) February 24, 2020

Weona cara nalga la memoria es fragil. pic.twitter.com/SjpK4CYqNr — Rolando saku gaete (@SakulokoRg) February 23, 2020