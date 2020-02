Chayanne habló sobre una posible serie de su vida

No hay duda que Chayanne es uno delos artistas más queridos y admirados en Latinoamérica y como en marzo de presentará en Argentina concedió una entrevista a diario Clarín para hablar de distintos temas como su carrera, y entregó algunas opiniones sobre la actualidad.

Lo primero que llama la atención, es su eterna sonrisa, que ha conquistado millones de corazones. “Siempre trato de pensar las cosas positivamente y si hay algún problema buscarle la solución y seguir caminando» dijo al respecto.

«Es difícil, no es que me esté sonriendo todo el tiempo pero trato de buscar un balance. Me siento una persona afortunada por la vida que he tenido, de trabajo y dedicación» agrega.

Pero el puertorriqueño no solo habló de su sonrisa, sino que también sobre su reciente acercamiento musical al género urbano: «Da un gusto grandísimo las canciones nuevas que pueden hacer featuring con Osuna en el último caso, o con Wisin. La fuerza más grande que ha habido en los últimos tiempos es el reggaetón, con unos exponentes de abundancia. Y creo que la música a nivel pop te da la libertad de hacer fusiones con distintos estilos», comentó.

Sin embargo, advirtió que siempre cuida las letras, rescatando la parte romántica y dándoles sentido.

¿Cómo mantiene su figura?

Otro de los temas abordados en la entrevista que dio el guapetón fue la manera en que se mantiene a sus 51 años.

Según contó, baja un poco de peso con cada show que da, debido a «los movimientos, las luces y la energía que uno pone en las coreografías, como una libra y algo es lo que bajo en cada show».

Luego, el artista agregó: «pero mi entrenamiento no cambió con los años, sigo haciendo lo que he hecho siempre. No me he quitado de la línea de ir al gimnasio, porque me gusta y porque es parte de mi entrenamiento. Me cuido en la alimentación, cuando uno viaja tantas horas demanda descansar y lo hago. Y el deporte también siempre me ha encantado y lo practico»

Por último, agregó que juega tenis de vez en cuando y que le encanta el golf :«Estar al aire libre es libertad para mí, camino el campo, tengo amistades en todos lados, saben que juego golf y soy muy querido», dijo.

¿Una serie sobre la vida de Chayanne?

Ya hay varios artistas que han decidido plasmar su historia a través de series de televisión. Sin embargo, al consultarle al intérprete sobre la posibilidad de que esto ocurra con su vida, contestó: «¿Te imaginas que yo cuente todo lo mío? (Ríe a carcajadas) Yo no soy un santo, pero llevo una vida muy tranquila. No sé si la gente quiere tener una serie de televisión de alguien tranquilo. No lo sé, podría ser una serie, no lo descarto. Tendría que ir a la caja que está cerrada para sacar todos los recuerdos».

Además el destacado cantante entregó su opinión con respecto a un controversial tema, que fue abordado por Ricky Martin en su último video, «Tiburones»: el aborto legal.

«La postura es que cada persona es libre de su pensamiento, sin entrar en el espacio de otro. Eso se llama el respeto a los demás. Yo creo que eres libre de hacer lo que tú quieres», comenzó diciendo Chayanne. Luego, agregó: «Para mí no es mujer u hombre, para mí es el ser humano, todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, esa es mi postura».