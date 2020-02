El ‘mensaje oculto’ en el vestido de Natalie Portman en la ceremonia de los Premios Oscar

Una de las actrices que llamó la atención en la Alfombra Roja de los Oscar fue Natalie Portman, quien lució un vestido que contenía un importante mensaje.

En su vestuario tenía bordado los nombres de las mujeres que fueron pasadas por alto en la nominación de la categoría de Mejor Dirección.

Y esto porque esta categoría estuvo dominada por los hombres este año: Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood) y Bong Joon Ho (Parasite).

Nombres como Greta Gerwig (Mujercitas), Lorene Scafaria (Hustlers) y Lulu Wang (The Farewell), fueron algunos de los que la protagonista de “V de Venganza” quiso homenajear.

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que Natalie se refiere a la falta de representación femenina en Hollywood. Hace dos años, la actriz fue la encargada de anunciar los ganadores a Mejor Dirección en los Globos de Oro. “Y aquí están todos los hombres nominados…”, dijo en esa oportunidad dejando en evidencia la falta de nominaciones a directoras mujeres.

Natalie Portman tenia en el vestido todos los nombres de las directoras que no fueron nominadas a los #oscars pic.twitter.com/dGdHBaNnsP — Esteban Jourdán 🍿🎥 (@Tebann) February 10, 2020