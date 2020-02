Elvis Presley ‘felicita’ a Justin Bieber por superar su récord

Las redes sociales han hecho posible algo que de otra manera hubiese sido imposible. Y es que hace unas horas Elvis Presley «envió» un mensaje a través de Twitter para felicitar a Justin Bieber por superar un récord que él ostentaba hasta ahora, algo que ha dejado a todos los usuarios gratamente asombrados.

Sí, Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977 pero para muchos de sus fans no solo sigue viva su música, sino el personaje que fue. De hecho, su cuenta de Twitter, manejada por la web oficial del artista, cuenta con más de 287.000 seguidores, lo que muestra que El Rey sigue siendo un ídolo en todo el mundo.

Pues bien, hace unos días el nombre de Elvis se asoció a Bieber, ya que el canadiense logró batir un récord musical que hasta este momento tan solo había conseguido el intérprete de «Love me tender».

Con su nuevo disco «Changes», Justin se convirtió en el artista más joven en situar siete discos en el número uno de la lista Billboard Hot 200 con tan solo 25 años de edad. El regreso del canadiense al mundo de la música después de casi cuatro años de silencio ha sido a lo grande y hasta el mismísimo Elvis le ha querido felicitar.

Yesterday, music history was made. What does the King of Rock n Roll have in common with the 21st century King of Pop? Congratulations on setting a new record @justinbieber https://t.co/nnxf61PWNa

— Elvis Presley (@ElvisPresley) February 25, 2020