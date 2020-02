Mon Laferte se presentó el lunes pasado en el Festival de Viña donde conquistó a la Quinta con su gran talento. Uno de los momentos que más destacaron en su show fue precisamente el discurso que dio, donde recordó su infancia en la población Gómez Carreño

«Yo soy una cantante no más que da su opinión como cualquier persona. Yo nací en Viña del Mar, en una población, que es la Gómez Carreño, ¿hay alguien aquí de la Gómez?», comenzó diciendo.

Luego agregó: «no quiero dar pena con esto pero es tan difícil quedarse callada. Es que no toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad. Me lo tomé tan en serio para no fallarle a mi familia, a mi pobla, a mi gente».

La presentación de la chiquilla y sus palabras se transformaron en los más comentado de la noche, y de Viña 2020. En ese contexto, en redes sociales salieron a la luz unas fotos de la etapa a la que hizo referencia la artista, cuando vivía en dicha población.

Fue la hija del director del colegio al que asistía Monserrat en ese entonces, quien compartió las imágenes en Twitter.

«¿Se acuerdan que anoche Mon Laferte habló de la Población Gómez Carreño y de su escuela, la D 320? Bueno, mi papá era el director de ahí cuando ella estudió, y hasta el día de hoy guarda las fotos de sus primeros festivales», escribió.

El tuit ya acumula más de 11 mil «Me gusta» y los usuarios destacaron que Mon haya sido siempre una artista.