«Nos reímos mucho»: Vidal y Lavín por imitación de Kramer

Stefan Kramer fue el primer comediante en pisar la Quinta Vergara y presentó una rutina basada en contingencia nacional por lo que imitó a varios rostros del mundo político.

Dos de ellos fueron Francisco Vidal y Joaquín Lavín, quienes durante los últimos meses han sido invitados regulares en «Bienvenidos». Durante mañana de este martes ambos participaron en el espacio mañanero y se refirieron a la rutina del imitador.

Lavín dijo: «Yo lo estaba viendo, la verdad es que me maté de la risa. Según mis hijos, que me escribían por WhatsApp, me decían ‘papá, te imita igual'». «Yo siento que a Francisco Vidal lo hizo igual. Por lo menos nos reímos muchos. Además que a esta altura es un honor que te imite Kramer», agregó.

Por otro lado, Vidal dijo que él estaba durmiendo, pero se despertó por las carcajadas de su familia: «Caché que estaba imitando a Lavín. Entonces, medio somnoliento, caché que me estaba imitando a mí pero no lo veía, lo escuchaba. Pero ahora lo acabo de ver y efectivamente me imita bien», comentó.

Si le gustó la imitación, Vidal respondió: «¿Cómo no me va a gustar si había 55 puntos de sintonía?».

Con un tinte más reflexivo, el ex Ministro de Defensa dijo que la rutina se refería al sentido común. «Pero más allá de la imitación nuestra, y no me quiero poner tonto pesado, Kramer es expreso sentido común. Finalmente el humor es sentido común o sino nadie se reiría. Es un show para reflexionar mucho», explicó.

Lavín además dijo que le gustó cómo abordo la contingencia nacional y el que mencionara a los personajes que han surgido tras el estallido social: «Pasó por todos, desde el Presidente hasta a Pikachu. Tenía un contenido profundo y lo trató muy bien. Estamos hablando de humor, hay que reírse», expresó.

