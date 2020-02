Hasta el momento van más de 24.000 personas contagiadas con el coronavirus y casi 500 ya han perdido la vida, por la neumonía que se originó en la ciudad china de Wuhan.

Además, esta semana se confirmó la primera muerte de un contagiado fuera de las fronteras de China, la que corresponde a un hombre de 44 años que falleció en Filipinas.

En medio de esta emergencia mundial, que se originó en la ciudad china de Wuhan, una imagen de dos ancianos que se toman la mano cariñosamente ha conquistado las redes durante los últimos días, según publica RT.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020