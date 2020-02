¿Revelaron por error los ganadores de los Oscar?

La temporada de festivales y premiaciones se cierra este domingo con la 92ª edición de los Premios Oscar que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California.

Aunque hay algunos favoritos, como por ejemplo, “Parásitos”, “Joker”, “1917” y “Érase una vez en Hollywood”, no está nada dicho hasta que se anuncien oficialmente los ganadores.

Sin embargo, a menos de una semana que se entreguen las preciadas estatuillas, ya se armó la polémica por un curioso mensaje de Twitter de la Academia de Hollywood.

Esto porque el lunes la cuenta oficial de los Oscar publicó un mensaje que parecía una lista de sus favoritos para los premios y la que fue eliminada posteriormente.

Ya han aclarado que ha sido un error y es solamente la predicción de un seguidor, pero mantengámosla cerca este domingo just in case https://t.co/2LCj6376E1 pic.twitter.com/lyxqVb1Eno

El mensaje estaba acompañado solo con un título que decía: “Mis predicciones para los Oscar”, sin explicar nada más, lo que generó sospechas de que se había filtrado por error los futuros ganadores.

En la lista aparece “Parásitos” como mejor película, Sam Mendes (“1917”) como mejor director, Joaquin Phoenix (“Joker”) como mejor actor y Renée Zellweger (“Judy”) como mejor actriz.

Luego de eliminar el tuit, la Academia publicó un mensaje aclarando que todo se debió a un “pequeño problema”, el que reconocen pudo generar confusión entre los más de 3.4 millones de seguidores.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020