Lamentablemente no son buenas noticias sobre mi dentadura. Quiero dar a conocer mi historia con referente a los diseños de sonrisa que me realice con 2 odontologas de la ciudad de Medellín en diferentes ocasiones. Me van a desmontar todo el diseño de mi dentadura y quiero q estén todos muy atentos ps de mi solo podrán esperar la verdad. Así q sin tapujos y sin pena les quiero compartir todo lo que va a suceder de ahora en adelante. Me da pena mostrarme así con los mochitos de dientes que me quedaron, pero quiero hacer un bien para las personas que no tienen la información verdadera sobre estos diseños. No se lo pueden perder👌. Etiqueten por favor a todas las personas que directa o indirectamente se sienten afectados por este tema tan delicado.