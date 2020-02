Película «Cats» lidera nominaciones en los premios «Razzie»

Los premios Golden Raspberry, mejor conocido como los Razzie, dieron a conocer el finde pasado su lista de nominados a lo peor de la industria del cine.

Por lo general, los ganadores suelen salir un día antes de los Oscar. Sin embargo, este año solo dieron a conocer a los no tan afortunados nominados.

Una de las películas que lidera esta lista es «Cats». La adaptación del musical de Broadway, está nominada en las siguientes categorías principalmente: «Peor Actriz» (Francesca Hayward), «Peor Película», «Peor Director» y «Peor Actor Secundario» (James Corden).

Las películas «Rambo: Last Blood» y «A Madea Family Funeral» también recibieron 8 nominaciones cada una.

Aquí te dejamos la lista de desafortunados que están nominados:

PEOR PELÍCULA:

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEOR ACTOR:

James Franco, Zeroville

David Harbour, Hellboy

Matthew McConaughey, Serenity

Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood

John Travolta, The Fanatic and Trading Paint

PEOR ACTRIZ:

Hilary Duff, The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway, The Hustle / Serenity

Francesca Hayward, Cats

Tyler Perry, A Madea Family Funeral

Rebel Wilson, The Hustle

PEOR ACTRIZ DE REPARTO:

Jessica Chastain, Dark Phoenix

Cassi Davis, A Madea Family Funeral

Judi Dench, Cats

Fenessa Pineda, Rambo: First Blood

Rebel Wilson, Cats

PEOR ACTOR DE REPARTO:

James Corden, Cats

Tyler Perry (como Joe), A Madea Family Funeral

Tyler Perry (como Uncle Heathrow), A Madea Family Funeral

Seth Rogen, Zeroville

Bruce Willis, Glass

PEOR PAREJA EN PANTALLA:

Cualquier mitad felino, mitad bola de pelos humano, Cats

Jason Derulo y su bulto borrado por CGI,

CatsTyler Perry y Tyler Perry, A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone y su ira impotente, Rambo: First Blood

John Travolta y cualquier guión que acepte

PEOR DIRECTOR:

Fred Durst, The Fanatic

James Franco, Zeroville

Adrian Grunberg, Rambo: First Blood

Tom Hooper, Cats

Neil Marshall, Hellboy

PEOR GUION:

Cats

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEOR REMAKE O SECUELA:

Dark Phoenix

Godzilla: King of the Monsters

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEOR DESCONOCIMIENTO INCREÍBLE PARA LA VIDA HUMANA Y LA PROPIEDAD PÚBLICA:

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: First Blood

PREMIO RAZZIE A LA REDENCIÓN:

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Keanu Reeves, John Wick: Chapter 3 – Parabellum / Toy Story 4

Adam Sandler, Uncut Gems

Jennifer Lopez, Hustlers

Will Smith, Aladdin

Razzie Awards: ‘Cats,’ ‘Rambo: Last Blood,’ ‘Madea Family Funeral’ Lead With 8 Nods Each https://t.co/sLrrhZgJxa via @THR — The Razzie® Awards (@RazzieAwards) February 8, 2020

Cabe destacar, que aun no se anuncia la fecha en que se darán a conocer a los anti-ganadores.