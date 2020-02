Esdtá bien hacer bromas de eso no hay duda pero hacer un chiste con el coronavirus sabiendo como está la cosa, es ser bastante gil.

Esto fue lo que hizo el youtuber James Potok quien se hizo pasar por un posible contagiado en un avión que llevaba dos horas de vuelo hacia Jamaica desde Toronto, Canadá, por lo que terminó siendo arrestado por la policía.

El joven se paró de su asiento y dijo «¿Puedo llamar la atención de todos? Acabo de regresar de la provincia de Hunan y no me siento muy bien», por lo que los trabajadores reaccionaron inmediatamente con los protocolos establecidos.

Según informó CBC, Potok fue atendido por una azafata quien estaba completamente cubierta, y lo llevó a la parte trasera del avión para entregarle mascarillas y guantes.

Tras esto personal de la compañía decidió volver el vuelo al aeropuerto de Toronto junto a sus 243 pasajeros, para que el joven pudiera ser evaluado, y luego descubrieron que no tenía síntomas y se trataba solo de una broma, por lo que fue arrestado.

El chiquillo dijo que había hecho esto con el fin de subirlo a redes sociales, por eso grabó toda la situación hasta que los trabajadores reaccionaron de acuerdo a lo establecido.

Potok deberá comparecer ante el tribunal en Brampton el 9 de marzo, enfrentando los cargos de travesura e incumplimiento de reconocimiento, informó Business Insider.

Flight to Jamaica was forced to return back to Toronto after an unruly passenger made a claim that he has the coronavirus.

Westjet said, «out of an abundance of caution,” the flight crew followed all protocols for infectious disease on borad.#coronavirus pic.twitter.com/Wm6eNIRJeO

— Marietta (@MariettaDaviz) February 4, 2020