Alcalde de Renca asegura que Mañalich ocultó información tras confirmar primer fallecido por Coronavirus

Según el edil el ministro de Salud entregó datos que no eran correctos

El alcalde de Renca, Claudio Castro, entregó fuertes declaraciones contra el ministro de Salud, luego de confirmarse la primera persona fallecida de Coronavirus.

Mañalich dijo en la tarde que fue una mujer de Renca, de 82 años, y que murió esta jornada, pero entregó detalles que, según el jefe comunal no eran correctos.

“Quiero lamentar la forma en que se hizo el manejo de la comunicación por parte del Gobierno. Nosotros nos enteramos en la mañana cuando los familiares me contaron y traté de comunicarme con las autoridades, pero no pude”, comenzó relatando a 24 Horas.

“Esto generó mucha alarma en nuestra comunicad y mucha presión por parte de los medios para saber quiénes son las personas que estuvieron con ella. Me parece una tremenda falta de respeto que se haya comunicado esta noticia a través de un tweet y no de la forma que debería haber sido”, añadió.

Por otra parte la autoridad Además, aseguró que el ministro no sólo tuvo un mal manejo comunicacional, sino que ocultó información muy relevante y entregó datos que no fueron correctos.

“Hay algo que me parece muy relevante y que no fue dicho por el ministro. La mujer fallecida tuvo contacto con un familiar que trabaja en el Compin en el centro de Santiago. Esta persona no vive en Renca, vino de visita y hay varios colegas de esta persona que han dado positivo de Coronavirus. Este es un foco de contagio que la autoridad debe ponerle atención”, comenzó.

“El ministro dijo que nuestra vecina fue a un recinto de salud de la comuna y eso es falso. El test se lo tomaron en su hogar por personal del hospital Félix Bulnes. Las personas, tanto la mujer como un familiar, estaban en cuarentena preventiva así como el resto de las personas de ese grupo”, añadió.

Castro cerró relatando que “nosotros nos enteramos que un familiar de ella dio positivo por lo que fuimos a la casa de esta mujer postrada para revisarla y tomamos contacto con el hospital Félix Bulnes. Ella no presentaba síntomas y no salió de su casa salvo para ir a internarse al Hospital San Juan de Dios”.