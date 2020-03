El coronavirus originado en China se ha propagado por el mundo causando un pánico generalizado. En Estados Unidos no es la excepción, y de hecho, Arnold Schwarzenegger tuvo que posponer muchos de los eventos del «Arnold Sports Festival», el gran evento deportivo que el ex gobernador iba a presidir en Ohio.

Schwarzenegger explicó a través de Twitter que tomó la decisión tras consultar con el gobernador del estado y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. «No podemos arriesgarnos a reunir a 250.000 personas con el coronavirus», escribió junto al video.

Además, en el video explicó que solo las finales del campeonato, que incluye la competencia de culturismo, se celebrarán en la fecha prevista.

It’s a sad day for me and everyone at the @ArnoldSports team. But we will always put our fans’ health first. After discussions with @GovMikeDeWine, @MayorGinther, and the CDC, we will be postponing the expo because we can’t risk bringing 250,000 people together with #COVID19. pic.twitter.com/Fuzcmapxiy

— Arnold (@Schwarzenegger) March 3, 2020