Backstret Boys deslumbró a su fanaticada en su regreso a Chile

Este 4 de marzo la exitosa boyband regresó a nuestro país para realizar el primero de dos shows programados en el Estadio Bicentenario de La Florida por su DNA WORLD TOUR.

Como era de esperar sus fieles fans comenzaron a llegar desde temprano al recinto sin importar las altas temperaturas.

Pasadas de las 21.25 horas y ante un estadio repleto y expectante aparecieron en escena los guapetones desatando la euforia y alegría de quienes esperaban con ansias este momento.

Para comenzar la mágica noche lo hicieron con el tema Everyone para seguir con Wanna Be With You, The Call, Don’t Want You Back, Nobody Else– de su último álbum DNA- New Love, y uno de sus clásicos Get Down (You’re The One For Me).

Tal y como lo han hecho en sus anteriores presentaciones los estadounidenses bailaron llenando de energía el escenario, además de mostrar una complicidad con el público.

De hecho hablaron en español y hasta arrojaron al público las prendas que en un momento se cambiaron sobre el escenario.

Luego siguieron conquistando a todos con su interminable lista de éxitos , entre ellos Quit Playing Games (With My Heart), As Long as You Love Me, All I Have To Give y Everybody (Backstreet’s Back)

Ya al final de la velada los chicos interpretaron canciones de su último disco como por ejemplo Don’t Go Breaking My Heart para terminar con un clásico Larger Than Life.

Si bien Backstreet Boys hizo una presentación de casi dos horas sus fans gritaban por más.

Pero recordemos que este jueves 5 de marzo los chicos nuevamente llegaran a La Florida para realizar su segundo show y reunirse nuevamente con sus fans nacionales.

¡Se pasaron chiquillos!