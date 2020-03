«Chino» Ríos confesó infidelidad con anécdota sin filtro

«Chino» Ríos participó en el programa “Podemos Hablar” ,. Allí habló de dsitintos temas como por ejemplo su experiencia con las drogas, una antigua infidelidad a Giuliana Sotela, entre otras cosas.

Según info publicada en LUN, Macelo dijo que después de consumir éxtasis «estaba viendo a ‘Lucho’ Jara en la tele y se me acercaba así», mientras acercaba su mano al rostro.

Sobre la infidelidad a su expareja, Giuliana, el extenista explicó la situación que sucedió varios años atrás. «Lo hice porque la mina era rica. Aburrido, París, solo, copete. Y la historia ahí no queda, era la época en que había messenger y la mina no me contestaba. Yo, ¿qué pasó?… una semana. Vuelvo a Chile, veo un kiosco y ahí estaba… bailando. Me arrepentí, aparte que a la mina nunca más la vi poh. No la conocía, a la crespita», señaló Ríos.

Ríos también recordó un particular episodio junto al cantante Ricardo Arjona. «Yo antes lo escuchaba y me encontré con él en Costa Rica. Conversamos, quedamos de jugar golf al otro día y yo no llegué. No sé si él habrá llegado», dijo.

