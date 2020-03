A través de sus redes sociales, Pancho Saavedra compartió un emotivo e inspirador mensaje para que la gente se quede en sus casas.

De hecho, en su publicación contó una experiencia personal de cuando era pequeño y sentía susto.

‘Quédate en casa y si puedes aíslate. Tenemos que salir bien de ésta, sea cual sea tu credo, aférrate a la fe y cuídate tú y los tuyos’, comenzó en animador.

‘Cuando era niño y sentía miedo, mi mamá me abrazaba y rezábamos: ‘ángel de mi guarda dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ni ahora ni en la hora de mi muerte. Amén’. Quiero abrazarte mamá, pero no lo haré por tu bien. Y por el papá y por la abuelita y por la gente que los rodea y que amo’, escribió Saavedra junto a una foto suya de cuando era niño.

Cabe destacar que el animador de ‘Lugares que hablan’ es oriundo de Curicó, por lo que gran parte de su familia se encuentra allá.