Poco a poco la población ha ido tomando conciencia sobre el riesgo del Covid-19. Lamentablemente, siempre hay personas que no lo hacen, como la influencer Ava Louise, quien pretendió poner de moda el «Coronavirus Challenge».

Conocida por su actividad en Tik Tok, la chica quiso popularizar un desafío que consistía en algo tan asqueroso como lamer las superficies de retretes públicos, grabarlo en video y subirlo a las redes sociales.

Afortunadamente, al poco tiempo de que el clip estuviese alojado en Tik Tok la propia plataforma lo eliminó por considerarlo contenido inadecuado, algo que no ha evitado que el nombre de Ava Louise haya aparecido en diversos medios por esta absurda propuesta.

Can we arrest people doing this stupid #coronachallenge gross 🤮#CoronaVirusUpdates | #coronavirus | #Corona

pic.twitter.com/bwJFcx0p9O

— George Jarjour (@gjarjour) March 16, 2020