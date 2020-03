Cuestionan a Piñera por dichos en promulgación de Ley Gabriela

Cuestionamientos de ciertos sectores generó un comentario dicho por Sebastián Piñera, en el marco de la promulgación de la Ley Gabriela, que amplía la tipificación del delito de femicidio.

En la instancia, el Jefe de Estado afirmó que la sociedad no solo debe corregir a quienes cometen este tipo de hechos, sino que también a las víctimas.

“Si hay algo que mi mamá, Carolina, me enseñó es que nadie puede poner el dedo encima, ni la mano ni nada. Yo sé lo que es el amor propio, eso reflejaba una actitud que es muy necesaria, porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas“, sostuvo.

El mandatario agregó que “tenemos que corregir al que abusa y tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar en respaldar en denunciar y evitar que esos hechos sigan ocurriendo”.

Las palabras de Piñera generaron críticas de parte de parlamentarias del Partido Comunista, quienes apuntaron a que se banaliza el tema:

Hasta en la promulgación de #LeyGabriela el Presidente Piñera sigue justificando la violencia machista: “No sólo se trata de hombres que violentan, si no que la posición de las mujeres a ser abusadas”. Es impresentable y una ofensa para las familias de las víctimas

“No sólo se trata de hombres que violentan, si no que de la posición de las mujeres a ser abusadas”.

Mientras mujeres en todo el mundo hacen suyo el grito chileno q dice “la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, el Presidente habla de la “posición de ser abusadas”. El choque cultural entre el gobierno y la sociedad es demasiado fuerte. Las víctimas NO son culpables.

Horas después y a través de redes sociales el mandatario aclaró sus dichos;

Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad.Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 2, 2020