Tras dejar la Corona británica, Meghan Markle y el príncipe Harry se mudaron a Canadá para comenzar su vida como personas comunes y corrientes luego de abandonar el Palacio de Buckingham.

Sin embargo, antes de que se cerraran las fronteras por la crisis del coronavirus, la pareja decidió mudarse y tener residencia definitiva en Los Angeles, Estados Unidos.

Ante este cambio de planes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración no pagará por la seguridad de los duques de Sussex.

“Soy un gran amigo y admirador de la reina y del Reino Unido. Se informó de que Harry y Meghan, que abandonaron el Reino Unido, residirían permanentemente en Canadá. Ahora han dejado Canadá para venir a los Estados Unidos. Sin embargo, el país no pagará su protección de seguridad. ¡Deben pagar!”, dijo el mandatario estadounidense a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Ante el anuncio de Trump, un vocero de los duques señaló que la pareja tiene fondos privados para costear su seguridad. “El duque y la duquesa de Sussex no tienen planes de pedir recursos de seguridad al gobierno de los Estados Unidos”, según informa The Washington Post.

Hay que recordar que Meghan quiere reanudar su carrera como actriz, la que se vio obligada a suspender tras contraer matrimonio con el nieto de la reina Isabel, por lo que esta mudanza a Los Angeles seguramente tiene relación con este objetivo.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020