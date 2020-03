Filtran el pasaporte falso con el que Ronaldinho fue detenido en Paraguay

La noche del miércoles fue allanada la suite del hotel Yacht y Golf Club, lugar en el que el ex jugador se hospedaba junto a su hermano.

Sorpresa ha causado la detención del ex futbolista Ronaldinho Gaúcho luego que este miércoles ingresara a Paraguay con un pasaporte falso.

El brasileño tenía como objetivo participar de una campaña impulsada por la Fraternidad Angelical que brinda asistencia médica para niñas y niños en situación de pobreza, además de presentar su libro “Genio en la vida”.

Aunque el ex FC Barcelona no tuvo problemas al llegar al aeropuerto, donde las autoridades migratorias lo dejaron ingresar al país, por la noche fue allanada la suite presidencial del hotel Yacht y Golf Club de la ciudad Asunción, lugar en el que el ex jugador se hospedaba en compañía de su hermano.

“El señor Ronaldinho tiene pasaporte falso y ese es un delito, por eso se ha ordenado su detención”, señaló Euclides Acevedo, ministro del Interior de Paraguay, según informa CNN.

Aunque la autoridad no desconoció la popularidad de Ronaldinho, aclaró que nadie está sobre la ley, por lo que el ex PSG tendrá que comparecer ante la justicia. “Respeto la popularidad deportiva, pero se debe respetar el estado de derecho, sea quien fuere, se debe aplicar la Ley, señaló Acevedo.

Además, Acevedo cuestionó el actuar de las autoridades de migración en el aeropuerto Silvio Pettirossi por haber permitido la entrada del brasileño sin chequear su documentación.

“Si la Dirección General de Migraciones se percata de que el documento con el que entra es sospechoso, no debería permitirse la entrada, por lo tanto hay un grado de responsabilidad”, agregó.

Acevedo recordó la situación judicial que tiene Ronaldinho en Brasil, donde debió pagar una multa luego de ser condenado por construcciones irregulares en áreas de preservación ambiental a orillas del lago Guaíba, en la ciudad de Porto Alegre.

En 2018, la fiscalía intervino sus cuentas bancarias, pero las encontró vacías, por lo que le prohibió la salida de Brasil, hecho que fue revocado, previo acuerdo con la Justicia.