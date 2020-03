El aislamiento en casa al que muchas personas se han sometido a causa del coronavirus ha hecho que se acentúen ciertas actividades. Cocinar, hacer ejercicio y limpiar rincones que antes parecían olvidados son algunas de las ocupaciones que han tomado protagonismo en los hogares.

Zelda Williams, hija del fallecido y querido actor Robin Williams, que ha decidido mantenerse confinada en su casa por temor al Covid-19, se dio a la tarea de realizar una limpieza profunda y se llevó una gran sorpresa.

La hija de Williams encontró lo que ella denominó como «divertidos y antiguos tesoros». Se trata de unas fotografías junto a su padre, que murió hace ya cinco años.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84

— Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020