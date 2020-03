Johnny Depp ha recibido el apoyo de muchos famosos en el caso de difamación contra su exesposa, Amber Heard, por supuestas agresiones físicas y psicológicas de su parte hacia la actriz. Uno de ellos es el actor Javier Bardem, quien redactó una declaración apoyando la versión de su amigo.

Depp se ha defendido en la corte asegurando que fue Heard quien lo agredió realmente, pero la batalla legal ha estado marcada por acusaciones cruzadas y no parece tener fin.

En este contexto, y a semanas de que se conociera la defensa hacia el protagonista de «Piratas del Caribe» por parte de Winona Ryder, Bardem firmó una declaración en la que defiende a Depp y sugiere que las acusaciones de abuso de Heard son «mentiras y manipulaciones».

«Quiero a Johnny. Siempre ha sido un verdadero caballero y un amigo extremadamente cariñoso y generoso conmigo y con mi familia», comenzó Bardem en su declaración, que el medio The Blast hizo públicas tras tener acceso a ese documento.

«Yo he tenido el regalo de poder trabajar con él dos veces y he comprobado en primera persona la respetuosa actitud que mantiene siempre con todas las personas del equipo, por no hablar de su único e hilarante sentido del humor», continuó el actor.

Y luego agregó: «Yo apoyo a Johnny porque siempre he visto y sentido el verdadero y cariñoso hombre que es. Un artista extraordinario y único que siempre ha escuchado a cualquiera que le haya pedido ayuda. No solo lo amo, sino que le respeto profundamente y le doy las gracias por ser ese muchacho despreocupado en su arte y ese hombre maduro y cariñoso en la vida».

«Amo a Johnny porque es un buen ser humano que pese a estar atrapado en las mentiras y las manipulaciones de personas tóxicas sigue sonriéndonos y queriéndonos. ¿Cómo? A través de su música, de sus interpretaciones y de su silencio. Esto significa mucho. Millones como yo te amamos profundamente, Johnny», concluyó esta declaración que, según The Blast, el español está dispuesto a repetir de manera presencial ante un juez.