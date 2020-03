Greta Thunberg vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez la joven ambientalista sueca está siendo criticada por las consecuencias de su paso por la ciudad inglesa de Bristol, donde la semana pasada encabezó una manifestación a la que acudieron miles de personas, sobre todo jóvenes. Pero no se trata de un juicio a su discurso, sino que al daño provocado al césped de la localidad.

Durante la manifestación, que tuvo lugar en College Green, no hizo muy buen día, y la lluvia y la gran cantidad de personas hicieron que el césped de los jardines se convirtiera en una enorme masa de barro. Tras la reunión, varios vecinos de Bristol mostraron su indignación con Thunberg y los manifestantes por cómo había quedado el pasto.

«Se llaman a sí mismos activistas verdes y después dejan hecho todo un desastre. Seguro que la mayoría vienen de fuera de Bristol, así que les da igual», escribió un usuario de Twitter.

Quite right so. Call themselves green campaigners and then create this mess without a thought for the feelings of others. Most of them probably came from outside of Bristol so don't care a hoot.

— Tony Peacock (@manuforlife24) March 2, 2020