En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus quiso ayudar a su natal y querido Curicó, y espera también que otros también se animen.

En conversación con La Cuarta, el animador confirmó que mandó a confeccionar mil mascarillas para el personal médico del hospital de esa ciudad, pues están en una situación bastante compleja en cuando a insumos. “Es cierto, y lo hago con la intención de que otros se motiven, todos tenemos que colaborar. Vi la realidad de los hospitales y me pregunté qué podía hacer“, dijo el chiquillo.



Es por eso que Pancho encargó este pedido a la pyme Iron Bolsas, con quienes ya mantenía una relación, pues hace un tiempo la empresa ofreció trajes para voluntarios en el incendio en la cordillera del Maule, totalmente gratis y con telas especiales, por lo que ahora decidió pedirles a ellos este trabajo.

“Uno ve que arriendan Espacio Riesco, que esto, lo otro, y las regiones siempre para el final (…) es mi ciudad y desde el 2010 que estamos luchando por el hospital“, agregó.

Sobre esto último el comunicador recordó que hace un año el ministro de Salud, Jaime Mañalich, lo tiene bloqueado en Twitter, y fue justamente cuando marcharon exigiendo un recinto hospitalario. Cortaron la carretera y resultó, pero Pancho no está conforme. “No se ha terminado y lo que no quisiera es tener un elefante blanco sin gente. Por eso creo que el sistema de salud debería proteger, por ejemplo, a las TENS (técnico en enfermería de nivel superior), que están preparadas y ganan una miseria“, detalló.

Por otra parte Francisco aseguró que mientras él pueda aportar, siempre lo hará: “Uno que tiene la posibilidad de un sueldo fijo, mientras que a otros los despiden, hay que hacerlo. Es una cadena. Activas una Pyme y ayudas a los héroes de la salud para que no se contagien. Es que algunos no tienen jabón, alcohol gel… ¡hasta cuándo!”.

Por último, hizo un llamado a “contagiarse” de este virus “buena gente” y ayudar en la medida que uno pueda. “Cuando eres testigo de todas las carencias, te motivas. No sé cómo no han declarado cuarentena total. ¡Por qué cresta no se ponen los pantalones! Necesitamos tomar medidas más fuertes, por eso felicito lo realizado por los alcaldes”, finalizó.