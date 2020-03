Definitivamente hay que gente que no entiende y no respeta la cuarentena y harían cualquier cosa por no estar «encerrados» . Por eso recientemente se han viralizado varias imágenes de un hombre español que se disfrazó de perro para violar la cuarentena obligatoria , y así poder salir de su casa.

Según comentan varios usuarios de redes sociales, el sujeto de Toledo habría tomado esta insólita decisión porque los únicos que parecen tener libre tránsito en España son los animales.

Las fotos, que fueron compartidas en Instagram, Facebook y Twitter, lo muestran con un traje entero blanco y una especie de “gorro” peludo, como si se tratara de un can. “Hay paseando un perro un poco raro…”, escribieron junto a la postal.