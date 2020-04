En un par de semanas el coronavirus cambió las prioridades de todos. Lo que en un comienzo se pensaba era una simple gripe, tiene en la actualidad a los sistemas de salud al borde del colapso y al mundo esperando una inminente crisis económica.

Mientras las autoridades han pedido que las personas se mantengan en sus casas, para detener la propagación del COVID-19, científicos de todo el mundo están buscando una vacuna para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Jack Dorsey (43), cofundador y consejero delegado de Twitter, anunció que donará 1.000 millones de dólares para ayudar en la batalla contra el coronavirus.

Dorsey señaló que el dinero vendrá de su fortuna personal y equivale aproximadamente a un 28% de su patrimonio. “Las necesidades son cada vez más urgentes, y quiero ver el impacto en mi vida. Espero que esto inspire a otros a hacer algo similar”, señaló.

“La vida es demasiado corta, así que hagamos todo lo que podamos hoy para ayudar a las personas ahora”, agregó el desarrollador de software y empresario estadounidense, quien indicó que el dinero vendrá de su compañía de pagos digitales Square.

Como muchos, Dorsey es uno de los que cree que la pandemia del coronavirus cambió para siempre el mundo y desde ahora habrá que adaptarse a las nuevas condiciones que supondrá el nuevo orden de prioridades.

“Después de desarmar esta pandemia, el enfoque se centrará en la salud y la educación de las niñas, así como en UBI (Universal Basic Income, o renta básica universal)”, indicando que la salud es un aspecto fundamental para el ser humano, como ha dejado en evidencia la crisis sanitaria del COVID-19.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020